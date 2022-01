Covid: in Basilicata nuovo record di positivi, oggi sono 876

(ANSA) - POTENZA, 01 GEN - Sono 876 i nuovi positivi in Basilicata, su 2.614 tamponi esaminati: il dato - che rappresenta un primato rispetto a ieri, quando i nuovi contagiati erano 588 su 2.622 tamponi - è contenuto nel bollettino della task force regionale. I ricoverati negli ospedali sono 66, uno dei quali in terapia intensiva: è stata registrata anche un'altra vittima.

Dal punto di vista dei vaccini, ieri ne sono state somministrate 3.630 dosi: in regione le prime dosi hanno raggiunto quota 444.547, le seconde sono 413.027, mentre le terze dosi sono finora 161.743. (ANSA).