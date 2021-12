Covid: primi nove casi omicron in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 23 DIC - La "variante omicron" è in Basilicata: nove casi sono stati scoperti durante i sequenziamenti in corso nell'ospedale "San Carlo" di Potenza. Lo ha reso noto, con un tweet, il presidente della Regione, Vito Bardi.

Dei nove casi individuati - i primi da quando la variante omicron è giunta in Italia - cinque sono a Potenza, due a Lavello, uno ciascuno a Melfi e a Venosa (Potenza). Bardi ha ricordato le "precauzioni minime da osservare soprattutto durante le feste: vaccino, mascherina, distanziamento sociale, lavarsi le mani e aerare i locali". (ANSA).