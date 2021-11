Energia: Lopomo (Eni), transizione occasione per Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - "La sfida della transizione ecologica è enorme, globale e di lungo periodo" ma la Basilicata "è tutt'altro che periferica e marginale": lo ha detto, in una lettera aperta, il responsabile del Distretto meridionale di Eni, Eugenio Lopomo, secondo il quale si tratta di "una vera occasione per la regione, che può diventare un vero modello italiano della transizione".

Nel ricordare i "tanti progetti in campo" da parte di Eni, Lopomo ha sottolineato l'importanza di "avere certezza dei tempi autorizzativi previsti per legge e diminuire l'impatto della burocrazia, che incide negativamente sui tempi di realizzazione dei progetti mettendo a rischio le dinamiche occupazionali, che per loro natura sono legate all'andamento delle attività".

Inoltre, nella lettera Lopomo ha chiesto "alle istituzioni uno sforzo per snellire e accelerare, nel rispetto delle norme, procedure e autorizzazioni essenziali proprio per gli obiettivi di transizione ecologica", sottolineando che se in regione "si dovesse cedere alla tentazione di affrontare la sfida della transizione in maniera disunita, la Basilicata perderebbe un'opportunità irripetibile". (ANSA).