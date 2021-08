Vino: Coldiretti, in Basilicata produzione in calo del 5-10%

(ANSA) - POTENZA, 04 AGO - "La produzione di vino in Basilicata quest'anno si stima in calo del cinque, dieci per cento a causa delle temperature medie piuttosto basse registrare durante il periodo primaverile, che hanno determinato un ritardo vegetativo che non è stato recuperato": lo ha reso noto Coldiretti Basilicata, precisando che la previsione sarà influenzata "dall'evoluzione delle temperature" che andranno ad incidere sulla maturazione dell'uva, ed anche dall'assenza di fenomeni meteorologici "che hanno un impatto devastante sui vigneti e sulle quantità prodotte".

In una nota, Coldiretti ha spiegato che "ci si attende comunque un'annata di ottima qualità perché la fioritura è avvenuta in un contesto climatico ottimale che ha favorito un'ottima allegagione e una buona distensione dell'infiorescenza e, quindi, dei grappoli. E' lecito, pertanto, aspettarsi, - ha aggiunto - salvo l'arrivo di eventi meteorici avversi, un'ottima annata. Il caldo secco ha favorito, fino ad oggi, una buona fase di sviluppo delle piante che sembrano non aver subito un particolare stress idrico pur in un contesto di prolungatissima siccità". (ANSA).