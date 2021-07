Summit audio-visivo, a Matera assegnato il premio Maximo

(ANSA) - MATERA, 09 LUG - All'Audiovisual Producers Summit, che si chiuderà domani a Matera, in serata, sarà assegnato il premio Maximo, "importante riconoscimento - è scritto in un comunicato - ai maggiori protagonisti del mondo audiovisivo italiano". Il premio "ripristina la tradizione pluriennale Roma Fiction Fest, in accordo con la Lucana Film Commission, per premiare e promuovere le eccellenze del settore dopo le sfide inaspettate e complesse affrontate e superate brillantemente nell'ultimo anno".

"Dopo aver selezionato una rosa di titoli italiani di serie e di film prodotti per la TV e per le piattaforme digitali, andati in onda tra il primo gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, la giuria del Premio (composta dal produttore Matteo Levi, in qualità di presidente; dall'attrice Maria Pia Calzone; dalla scrittrice, autrice e sceneggiatrice Barbara Cappi e dal regista e sceneggiatore Stefano Sardo) ha decretato i vincitori delle sette categorie in concorso (miglior produttore; miglior serie; miglior film; miglior attore; miglior attrice; miglior creatore; miglior regia).

Il premio Maximo al miglior produttore è stato assegnato a Virginia Valsecchi, Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa per 'Speravo de morì prima' e a Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi, Riccardo Tozzi e Matteo Rovere per Romulus.

Ad aggiudicarsi il Premio Maximo come miglior serie Anna.

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose ha vinto, invece, come miglior film. I premi delle categorie miglior attore e miglior attrice sono andati a Luca Argentero (Doc - nelle tue mani) e a Coco Rebecca Edogamhe (Summertime).

A Giacomo Bendotti (Chiamami ancora amore) il premio come miglior creatore, a Laura Luchetti (Nudes) quello per la miglior regia. Il riconoscimento speciale Maximo Excellence è stato invece conferito a Enzo Sisti e alla memoria di Sara Melodia.

(ANSA).