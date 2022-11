Consiglio Abruzzo: seduta assemblea giovedì 24/11

(ANSA) - L'AQUILA, 21 NOV - Torna a riunirsi il Consiglio regionale che è stato convocato dal presidente Lorenzo Sospiri per giovedì 24 novembre, alle ore 12, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo. All'ordine del giorno i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara; interpellanza d'iniziativa del consigliere Paolucci recante: Copertura h24 della postazione territoriale del sistema del 118 con medico a bordo nel comune di Castiglione Messer Marino (CH); interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Affidamento della gestione del servizio di assistenza medica per codici bianchi e verdi presso il Pronto Soccorso del P.O. di Pescara; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant'Angelo; interpellanza a firma del consigliere Pepe recante: Attuale situazione dei Servizi Assicurativi forniti dalla Regione Abruzzo per i risarcimenti dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica; interpellanza d'iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano; interpellanza d'iniziativa del consigliere Fedele recante: Interventi a favore dei Consorzi di Bonifica per spese energetiche. Successivamente saranno esaminati alcuni provvedimenti: il Bilancio di previsione triennio 2023/2025 del Consiglio regionale; due progetti di legge che riguardano il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi al pagamento in favore della società in house "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" - Saldo annualità 2020 - per attività di supporto tecnico all'Autorità AUDIT nel "Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014/2020", cofinanziato dall'Unione Europea, e i progetti Speedy e Future Medicine finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatic 2007-2013; il progetto di legge "Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo".

Infine, sarà discussa la Risoluzione a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Pietrucci, Di Benedetto, Mariani e Scoccia recante: Criticità e potenziamento UOC Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell'Ospedale "Bernabeo".

