Junker, l'app per la raccolta differenziata arriva a Pescina

La raccolta differenziata si digitalizza a Pescina (L'Aquila) con Junker, l'app per la raccolta differenziata che riconosce i rifiuti dal codice a barre, fugando i dubbi davanti ai bidoni della differenziata e le confusioni dovute ai cambiamenti dei calendari del porta a porta comunale.

Gratuita per i cittadini, l'app è già impiegata in più di 2mila Comuni italiani e usata da circa 3 milioni di italiani ogni giorno per gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti senza errori. L'adozione del sistema a Pescina è una scelta di Pulchra Ambiente srl, gestore recentemente subentrato per il servizio di raccolta differenziata.

Con un database interno di oltre 1 milione e 800mila prodotti, l'app riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre attraverso l'inquadramento con smartphone o lo scatto di una foto del prodotto, rivelando così in tempo reale i materiali di cui è composto e come va conferito. Grazie alla geolocalizzazione inoltre, l'app è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l'utente, con i calendari dei ritiri sempre aggiornati e la possibilità di ricevere notifiche a ricordare la raccolta del giorno dopo: a casa o quando ci si sposta per lavoro o vacanza aiuta ed evitare dubbi e multe ed è utile anche per turisti stranieri, essendo tutte le informazioni tradotte in 12 lingue.

Ma contiene anche quiz per imparare a differenziare, mappe dei punti di raccolta, buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio, possibilità di ricevere messaggi diretti dall'amministrazione comunale in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici. Ed è accessibile anche a non vedenti e ipovedenti.

"È il momento di fare un salto di qualità sulla raccolta differenziata dei rifiuti - dichiara Mirko Zauri, sindaco di Pescina -. Ogni cittadino è responsabile dei propri rifiuti: circa l'80% degli scarti prodotti quotidianamente può essere riciclato, con un notevole risparmio in termini ambientali ed economici".



