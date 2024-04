Fine Ramadan, la comunità islamica si prepara all'Aquila

A conclusione del Ramadan, il nono mese sacro per i musulmani, anche L'Aquila si prepara a festeggiare la fine del periodo di digiuno e devozione con la celebrazione dell'Eid al-Fitr, mercoledì 10 aprile.

Una festa significativa per le famiglie musulmane nella provincia, la seconda in Abruzzo per numero di persone di fede islamica presenti (9.732). Nella regione - secondo un'indagine condotta dal Cesnur, il Centro Studi Nuove Religioni - la provincia con il numero più alto è Teramo con 10.103 musulmani, seguita da Chieti con 7.111 e Pescara con 6.458, per un totale di 33.404 musulmani. La giornata, per i musulmani che vivono nel capoluogo, inizia all'alba con la preghiera nei luoghi di culto nella frazione di Bazzano e nel quartiere di Pile. La preghiera è seguita da visite ai familiari e un grande pranzo in famiglia.

"Mentre la comunità musulmana si prepara a festeggiare - spiega Abdula 'Duli' Salihi, presidente dell'associazione culturale Rilindja - siamo felici di cogliere segnali di rispetto e integrazione all'interno della città. Gli imprenditori di molte aziende aquilane hanno dimostrato umanità e nobiltà d'animo concedendo ai propri dipendenti di fede islamica il giorno libero per celebrare l'Eid al-Fitr insieme alle proprie famiglie. Questo semplice atto, a costo zero, ha profondamente rafforzato il legame tra i lavoratori e le aziende, contribuendo all'integrazione reciproca".

Nell'ottica di favorire questa integrazione, tutti i membri del tavolo interreligioso della Prefettura dell'Aquila hanno incoraggiato le aziende del territorio a mantenere questo impegno di solidarietà e comprensione, ringraziando quelle che già si sono impegnate in tal senso. L'invito è stato esteso alle associazioni di categoria per "garantire che nessun lavoratore si senta escluso o penalizzato per la sua fede religiosa". Non tutte le aziende, infatti, sono informate della situazione dai propri dipendenti.

"L'Aquila - conclude Salihi - si conferma così un esempio di convivenza pacifica e integrazione, dove le diversità religiose sono motivo di arricchimento e non di divisione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA