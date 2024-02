Salvini, ottimista per l'Abruzzo, il centrodestra vincerà

"C'e l'occasione di rivincere subito, il 10 marzo in Abruzzo, dove sono assolutamente ottimista sia come centrodestra sia come risultato della lista Lega". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un evento a Pescara.

"Sono assolutamente sereno. Qui si è governato bene, la Lega ha liste forti in tutte le province, mentre in Sardegna in alcune zone avevamo avuto delle difficoltà. Conto in una vittoria del centrodestra - ha aggiunto - con un risultato a due cifre della Lega". A chi gli chiedeva di eventuali strascichi nei rapporti tra la Lega e le altre forze di coalizione, anche considerando che otto consiglieri regionali, nel corso degli anni, sono passati ad altri partiti di centrodestra, Salvini ha risposto: "A me interessa dare risposte agli abruzzesi. La Lega avrà un ottimo risultato, superiore a quello delle politiche dell'anno scorso, e il centrodestra vincerà, perché abbiamo lavorato, non perché gli abruzzesi sono gente strana".



