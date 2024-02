Salvini, 'su A24 stop pedaggi per 7 anni, grazie ai sindaci'

"E' l'unica autostrada in Italia che per sette anni non avrà aumenti di pedaggio e avrà più manutenzione. Ringrazio i sindaci per aver sollecitato". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento a Pescara, rispondendo ai cronisti sulle autostrade A24/A25 che collegano l'Abruzzo a Roma.

"Sono i sindaci che ho incontrato più spesso da quando sono al governo, non ho mai incontrato i sindaci italiani come quelli abruzzesi e laziali della A24, portando risultati. Li ho incontrati la settimana scorsa. C'è un osservatorio permanente e c'è un tavolo tecnico permanente", ha concluso.



