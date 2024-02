Variante Ss16 chiusa, chiesta a Salvini gratuità pedaggi A14

"Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, presente questa mattina a Pescara dove lo abbiamo incontrato, ha dato indirizzo per definire la depedaggizzazione del tratto di A14 compreso tra i caselli di Pescara sud-Francavilla al mare e Pescara ovest-Chieti, finalizzata al recupero della viabilità interrotta". Lo affermano in una nota il deputato Luciano D'Alfonso (Pd) e il sindaco di Francavilla al Mare (Chieti), Luisa Russo, a margine di un incontro con Salvini a proposito del tratto di variante alla Ss16 chiuso al traffico in seguito a un cedimento.

Dal 22 novembre scorso, infatti, la galleria "San Silvestro" situata lungo la circonvallazione SS714, al confine tra i Comuni di Francavilla al Mare e Pescara, è chiusa a causa di un crollo determinato da infiltrazioni d'acqua. Il notevole flusso veicolare che transitava sull'infrastruttura è ora interamente a carico della SS16 e del lungomare. Il ministro, sottolineano deputato e sindaco, "ha determinato al riguardo l'apertura di un fascicolo per la creazione di un punto di convergenza e di convenzione tra il gestore autostradale, l'Anas e il ministero".

"Riconosciamo al ministro - si legge ancora nella nota - di aver rilevato il problema e di essersi dedicato a prenderlo in carico, dimostrando consapevolezza verso il territorio, e continuiamo a rappresentare la voce dei cittadini ovunque essa possa essere ascoltata. A questo punto attendiamo atti concreti in tempi brevi per recuperare il notevole tempo di sofferenza patito".



