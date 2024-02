Calcio, domani Pescara-Pineto. Zeman con la febbre

Domani all'Adriatico si disputerà (ore 20.45) il derby di C Pescara-Pineto. Si tratta della sfida di ritorno dopo quella giocata l'11 ottobre 2023 (sempre all'Adriatico dove la matricola pinetese ha disputato le prime gare casalinghe) e vinta dalla matricola di Amaolo per 1-0. Il Pescara proverà a cancellare il ko dell'andata, nonostante qualche assenza. Questa mattina rifinitura senza il tecnico Zeman bloccato a casa dall'influenza. Non si terrà dunque la consueta conferenza della vigilia. Per la gara di domani in dubbio Cangiano che ha la febbre. Non al meglio Squizzato e Dagasso. Out gli infortunati Accornero e Vergani, e gli squalificati Franchini e Sasanelli. Disponibile Pellacani. In casa Pineto da segnalare l'assenza del centrocampista Amadio e del lungodegente Schirone.



