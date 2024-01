Calcio, il Pescara di Zeman aspetta il Sestri Levante

Mentre sul mercato non si registrano novità sostanziali in entrata, mentre ieri è stato ufficializzato anche il passaggio del difensore classe 2005 Nicolò Postiglione al Monza Calcio, questa mattina è tornato a parlare Zdenek Zeman, alla vigilia della gara all'Adriatico con il Sestri Levante. Il boemo, che per la sfida con i liguri dovrà rinunciare agli infortunati Pellacani, Dagasso, Accornero e Vergani, oltre che a Staver aggregato alla Primavera, parla della gara con i liguri, ma anche di mercato: "Sestri Levante è una buona squadra, gioca bene però ogni tanto consente agli avversari di giocare e spero lo faccia anche con noi. Ringrazio il loro allenatore per le belle parole che ha speso per me. Sta facendo un grande lavoro e ricordo che nella gara di andata ci misero in difficoltà".

Sul mercato e sulla possibile (ma smentita dalla società) partenza del bomber Cuppone, il boemo ha aggiunto: "Di solito in attacco (al centro) ne gioca uno, finché Cuppone è vivo, gioca lui. Io non vorrei darlo via. È un calciatore positivo, delle volte sbaglia, ma ha ora non mi aspetto più nessuno in avanti, si troveranno delle soluzioni tra noi".

Zeman ha fatto anche gli auguri a Galeone per i suoi 83 anni: "Faccio gli auguri a Giovanni Galeone, ci siamo incontrati tante volte. A Pescara ha fatto bene, tanto bene mantenendo la squadra in A, ma sul gioco non voglio fare paragoni". Quella di domani (ore 18.30), sarà la prima di due gare casalinghe consecutive per i biancazzurri che sabato 3 febbraio (ore 20.45) riceveranno la visita del Pineto.



