Rigopiano: 7 anni da tragedia, Marsilio, è una ferita aperta

"La tragedia di Rigopiano è una ferita ancora aperta per la nostra comunità e per l'Italia intera". Lo ha scritto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook questa mattina, in occasione del settimo anniversario della tragedia del resort di Farindola (Pescara) in cui morirono 29 persone, ospiti e dipendenti della struttura. Il post è accompagnato da una foto dei soccorsi, listata di nero in segno di lutto.

"Oggi l'Abruzzo si stringe ai familiari delle vittime - ha aggiunto - e ricorda lo sforzo eroico di soccorritori e volontari".



