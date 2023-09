Sulmona, consigliera passa all'opposizione, crisi in Comune

A rischio la tenuta dell'amministrazione comunale di Sulmona dopo che la consigliera Teresa Nannarone ha deciso di passare all'opposizione. Con questo passaggio si dichiara la fine della coalizione 'Liberamente Sulmona' di cui Nannarone era stata artefice per la campagna elettorale del 2021 che portò Gianfranco Di Piero a diventare sindaco.

"Un progetto di cambiamento, di discontinuità rispetto a chi ci aveva preceduto, ma anche rispetto a chiunque in Città aveva incarnato il potere fine a se stesso e per se stesso, e nulla più. Non è andata così: in questi due anni, lungi dal rispettare i patti con i cittadini, ma anche le indicazioni dei cittadini, ci si è incagliati senza la possibilità di stilare neppure una agenda per definire le priorità da affrontare - afferma la consigliera spiegando che l'abbandono della maggioranza - è l'unico modo per non perdere la dignità e mantenere i valori in cui mi riconosco".

Ora al primo cittadino non resta che presentarsi in Consiglio cercando nuovi alleati. I numeri, al momento, parlano di sette voti in maggioranza e nove all'opposizione.



