Campioni di innovazioni 2023, candidature fino al 9 ottobre

Confindustria Chieti Pescara punta su Pmi e Startup innovative e sul loro connubio con le grandi imprese associate come volano per l'economia. Siamo al decimo anno del concorso nazionale "Campioni di InnovAzioni", all'interno del Festival InnovAzioni, al quale possono concorrere al Premio Pmi, start-up, spin-off universitari con sede legale e operativa in Italia che abbiano i seguenti requisiti: essere soggetti giuridici da almeno tre mesi; aver ideato o realizzato negli ultimi 24 mesi uno o più progetti innovativi all'interno del proprio prodotto, processo o profilo organizzativo. Ci si può candidare fino al prossimo 9 ottobre e la partecipazione è gratuita. Il regolamento è su https://www.innovazioni.camp/regolamento-campioni-di-innovazioni /, mentre all'indirizzo https://www.innovazioni.camp/iscrizione-campioni-di-innovazioni/ .

"Questa iniziativa vuole favorire la cultura di impresa e dell'innovazione - ha detto Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara - Lo farà con due talk nei giorni 10 e 11 novembre dedicati a cittadinanza digitale e intelligenza artificiale e con ospiti eccellenti che caratterizzeranno il taglio internazionale che dall'anno scorso abbiamo dato alla manifestazione. Se c'è una cosa che i periodi di incertezza e transizione sembrano insegnare è che l'innovazione diventa il principale modo per sopravvivere, ma possedere e mantenere all'interno della singola impresa tutte le risorse e le competenze e gli asset per gestire l'innovazione che ci serve, oggi non è difficile, è impossibile! La Geopolitica dell'Intelligenza Artificiale ci porta a fare delle riflessioni.

Ci sono grandi manovre in atto ovunque nel mondo per creare Campioni Nazionali. Prendiamo spunto dalla strategia dei francesi che mirano a curare gli interessi nazionali della Francia in questo campo attraverso le banche nazionali degli imprenditori come Bpifrance: dovremmo farlo anche noi come Italia con Cassa Depositi Prestiti con il Venture Capital. Chi governerà l'AI governerà il mondo, dunque dobbiamo puntare ad un'Europa sovrana sull'intelligenza artificiale e sui dati, che sappia essere indipendente dagli Stati Uniti, dalla Cina e da altri che verranno".



