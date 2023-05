Aule di scuola primaria intitolate ai 'Martiri Lancianesi'

(ANSA) - LANCIANO, 31 MAG - Le aule della scuola primaria 'Eroi Ottobrini' di Lanciano (Chieti) saranno intitolate domani, ore 16.30, ai Martiri Lancianesi. Proseguono gli eventi promossi dall'Istituto comprensivo 'Mario Bosco' per celebrare gli 80 anni della rivolta Lancianese. Così domani le aule della scuola "Eroi Ottobrini" saranno intitolate a ogni partigiano e a ogni vittima civile del 5 e 6 ottobre 1943. Oltre a una targa con il nome di un partigiano ci sarà un QRcode da dove sarà possibile approfondire la conoscenza del martire al quale l'aula è dedicata.

L'insurrezione del 5 e del 6 ottobre 1943 contro i tedeschi, tra le prime in Italia, costò la vita a 23 giovani undici dei quali caduti in combattimento e 12 partigiani per rappresaglia: il monumento agli Eroi Ottobrini venne inaugurato dal presidente della Repubblica Antonio Segni nel 1963.

"Ci teniamo tanto a custodire la memoria e soprattutto in una scuola che porta il nome 'Eroi Ottobrini' vogliamo che le future generazioni conoscano meglio chi è morto per la libertà" dice la dirigente Mirella Spinelli. La giornata si concluderà con un convegno, alle 18, sul tema 'I ragazzi della Resistenza ieri e oggi'. (ANSA).