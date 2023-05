All'Aquila l'assemblea del Pd, creare un partito accogliente

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAG - "Un partito aperto e accogliente". Questa la proposta dell'assemblea aperta convocata ieri all'Aquila dal Pd al Palazzetto dei Nobili. Un confronto, intitolato "Dal popolo dei gazebo al nuovo Pd. Ricostruiamo insieme una comunità politica", cui sono intervenuti anche Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale dei dem e il senatore Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo. Al centro dei lavori gli sviluppi e le prospettive del percorso di apertura della Costituente promossa dal partito cittadino.

L'incontro è stato moderato da Alessandro Tettamanti che nel percorso della Costituente è responsabile del tavolo sulle politiche sociali. "Questo percorso - ha detto Bonafoni - dimostra che la politica può essere un luogo possibile di costruzione del futuro. Qui la comunità del Pd sta facendo un lavoro importante di ricostruzione. Dobbiamo a tutti livelli ridare identità al nostro partito, recuperare il rapporto con i conflitti, fare spazio e allargare la nostra base di riferimento, la nostra fotografia, ad esempio alle donne, ai bambini, ai migranti".

Per Fina "occorre mettere le nostre idee al passo di chi fa più fatica, come già ha detto la nostra segretaria nazionale. La Costituente all'Aquila - ha rimarcato - dà l'opportunità di incontrarsi a tanti che in questi anni nel partito hanno fatto fatica e può essere un suggerimento per quello che dobbiamo fare a livello nazionale: un'alleanza costituzionale tra forze politiche, civiche, sindacati, cittadine e cittadini, che guardi anche all'Europa come soggetto di pace. In questo territorio succedono fatti molti gravi, il tema dell'hackeraggio della Asl dell'Aquila è molto più grave di quello che sembra. Cosa ha fatto la Regione per impedirlo?".

Emanuela Di Giovambattista, segretaria del Pd dell'Aquila, e Nello Avellani, coordinatore della Costituente "L'Aquila Domani", hanno sottolineato che l'iniziativa "è stata un momento di confronto, e di bilancio, sul percorso fatto fino ad oggi, ma ha dato anche l'occasione di dirci che la Costituente dovrà andare avanti nei prossimi mesi, anzi si dovrà strutturare, per accogliere e far sentire davvero partecipi tutti coloro che vorranno darci una mano a costruire un nuovo partito". (ANSA).