Calcio: L'Aquila batte 3-2 Capistrello e approda in Serie D

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAR - L'Aquila batte il Capistrello 3-2 e raggiunge la serie D con tre giornate di anticipo al termine di una partita che ha visto numerosi capovolgimenti di fronte, con i rossoblù capaci di segnare due reti nei minuti di recupero, dopo essere stati in svantaggio per circa mezz'ora nella seconda frazione di gioco.

Il match si è giocato, per ragioni di sicurezza legate alla gestione dell'afflusso dei tifosi, allo stadio 'Manfredo Profeta' di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). L'Aquila è andata in gol con Corticchia, Santirocco e Alessandro. Per la formazione marsicana ha segnato una doppietta Franchi. La società rossoblù ha vinto matematicamente il campionato d'Eccellenza, guadagnando l'accesso alla quarta serie. Un risultato importante per tutto il capoluogo che si prepara a festeggiare. (ANSA).