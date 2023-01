Nuova Pescara: Marcozzi, bene Legge Sospiri, buon pungolo

(ANSA) - PESCARA, 24 GEN - "La proposta di legge sulla Nuova Pescara illustrata oggi dal Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri nella seduta della Prima Commissione Bilancio è il miglior pungolo possibile per la definitiva realizzazione di quanto i cittadini hanno chiesto per mezzo del referendum del 2014: la fusione funzionale ed efficiente dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. È sufficiente leggere il testo della norma per verificarlo. Fare opposizione a priori al progetto sarebbe strumentale e propagandistico e non perseguirebbe l'interesse dei cittadini", così Sara Marcozzi, Consigliere regionale e Presidente della Commissione d'Inchiesta sull'emergenza idrica, ha espresso il suo parere favorevole alla norma. (ANSA).