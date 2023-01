Nuova Pescara: Costantini, progetto di legge è una porcata

(ANSA) - PESCARA, 24 GEN - "Di fronte a porcate come quella a cui stiamo assistendo non vedo alternative al commissariamento per l'istituzione della Nuova Pescara". Lo afferma il consigliere comunale pescarese Carlo Costantini (Azione), promotore del referendum del 2014 sulla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, a proposito della proposta di legge presentata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, primo firmatario, e da altri consiglieri regionali.

"Non c'è una cosa che funzioni in questa legge - osserva il consigliere nel corso di una conferenza stampa - Fino a ieri avevamo una legge perfetta che stabiliva tempi, scenari e maggioranze assolute. Ora abbiamo una cosa che non riesco neppure a descrivere. In vita mia non ho mai visto una leggere regionale piegata, come in questo caso, agli interessi di parte".

Costantini ha quindi auspicato che "il legislatore regionale rivendichi la sua dignità, il suo prestigio ed il suo ruolo costituzionale e si rifiuti di approvare la legge". (ANSA).