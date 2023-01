Fiume Tordino, al via lavori consolidamento a Giulianova

(ANSA) - GIULIANOVA, 20 GEN - Sono iniziati questa mattina a Giulianova (Teramo) i lavori di consolidamento della sponda nord del fiume Tordino. Si tratta di un intervento definitivo, dopo quello posto in essere nel 2011 dal Genio Civile.

Il progetto, approvato nel 2022, fa riferimento a un'opera appaltata nell'autunno 2022, per un importo complessivo di circa 400.000 euro erogati dalla Regione Abruzzo. L'argine del Tordino sarà dunque ripristinato e messo in sicurezza.

Il letto del fiume verrà liberato da detriti e sedimenti che influiscono negativamente sul deflusso delle acque. In loco sarà posizionata una vera e propria scogliera, con positivi effetti sul fenomeno dell'erosione della costa.

"Desidero ringraziare - afferma l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido - il personale dell' Ufficio tecnico e l'ingegner Massimiliano Gramenzi che, nei giorni in cui era nostro dirigente d'Area, riuscì brillantemente a risolvere le problematiche progettuali sollevate dalla Regione. Non possiamo che essere sollevati dalla realizzazione di un'opera che arriva dopo anni e che ha dovuto scavalcare numerosi ostacoli. L'abitato del quartiere Annunziata è ora sicuramente più a riparo da possibili esondazioni, e anche l'arenile sud potrà beneficiare di un intervento non più rimandabile". (ANSA).