Naiadi:al via presidio permanente lavoratori a Piazza Unione

(ANSA) - PESCARA, 16 GEN - Primo sit in di una rappresentanza dei lavoratori delle Naiadi sotto alla sede della Regione questa mattina a Pescara. La manifestazione che proseguirà quotidianamente, è organizzata con la Slc-Cgil. Il segreterio lo Guido Cupido spiega che "la cosa che stiamo ribadendo e che la struttura è aperta e va un plauso all'attuale gestione (fino ad agosto) che garantisce l'apertura nonostante le tante spese e la manutenzione. Per questo vogliamo avere una prospettiva su questo impianto considerando che per il bando occorrono quattro sei mesi di tempi tecnici, e per questo oggi dobbiamo iniziare a lavorare per capire cosa fare. Noi vogliamo che ci sia continuità per i lavoratori e dunque per la struttura. Voglio aggiungere - conclude il segretario Slc-Cgil - che i lavoratori che stanno qui stamattina oggi pomeriggio lavoreranno e così sarà anche nei prossimi giorni con le maestranze che nei turni di riposo saranno in presidio per non creare problemi all'attività ordinaria e quotidiana delle Naiadi". (ANSA).