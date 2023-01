Naiadi: lavoratori incontrano Sospiri, sit-in sospeso

(ANSA) - PESCARA, 16 GEN - Dopo tre ore di presidio davanti alla sede della Regione, i lavoratori delle Naiadi, unitamente ai rappresentanti della Slc-Cgil sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, alla presenza anche di alcuni consiglieri di opposizione. Il presidente del Consiglio Regionale, come riferiscono fonti sindacali, ha apprezzato l'iniziativa dei lavoratori per aver riportato al centro dell'attenzione la questione delle Naiadi, annunciando che domattina ci sarà un incontro in Regione anche con il presidente della Giunta Regionale Marsilio per parlare del futuro delle Naiadi. Dall'incontro di questa mattina è comunque venuta fuori la notizia che entro i primi di febbraio gli uffici e i tecnici della Regione analizzeranno la situazione in merito alla sostenibilità del project financing e se non ci fossero le condizioni, alla stesura di un bando di iniziativa pubblica. I lavoratori hanno così deciso di sospendere il sit-in. (ANSA).