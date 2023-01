Teatro: Beckett e Cervantes a Sulmona e Tagliacozzo

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 11 GEN - Due importanti allestimenti avranno luogo nell'arco del mese di gennaio in provincia dell'Aquila.

Domenica 22, il Teatro Talia di Tagliacozzo ospiterà alle 18 "Aspettando Godot", lo spettacolo di Samuel Beckett con Lello Arena e Massimo Andrei di cui, quest'ultimo, ne firma anche la regia. Saliranno con loro sul palco Biagio Musella, Elisabetta Romano, Esmeraldo Napodano, Angelo Pepe e Carmine Bassolillo.

Uno degli scopi di questo nuovo allestimento è quello di riportare l'azione scenica, scenografica e testuale di questo capolavoro alle intenzioni più segrete ed intime del suo autore.

Un "Aspettando Godot" quindi come lo aveva sempre voluto Beckett, ma che acquista nuovi profumi e un punto di vista diverso proprio quando entra in contatto con il dna dei figli di una città, quella di Napoli, che ha presto dovuto imparare il senso tragicomico dell'attesa.

L'attesa di un nuovo invasore - si legge nelle note di regia - che scacci un vecchio tiranno, quella per la liquefazione del sangue del suo santo patrono a conferma della sua presenza e protezione, quella del terremoto pronto a distruggere case e certezze, quella dell'eruzione del vulcano bisbigliata e scongiurata nelle preghiere tra i riccioli di marmo del barocco e le volte d'oro delle chiese.

Aspettare Godot in un una strada di campagna alle falde del Vesuvio può avere altre tensioni, altri smarrimenti, la stessa tragica inutilità.

Domenica 29, sempre alle 18, il Teatro Malia Caniglia di Sulmona aprirà le porte a un bello spettacolo di prosa con "Don Chisciotte", liberamente ispirato all'opera di Miguel de Cervantes Saavedra con Alessio Boni e Serra Ylmaz. Con la regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer, l'adattamento di Francesco Niccolini e la produzione del Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, saliranno sul palco insieme a Alessio Boni nei panni di Don Chisciotte e Serra Ylmaz nelle vesti di Sancho Panza, Biagio Iacovelli come Rozinante e Francesco Meoni, Liliana Massari ed Elena Nico. Sul palco anche l'attore sulmonese Pietro Faiella. (ANSA).