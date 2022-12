MAXXI L'Aquila, Pietromarchi, forte legame con arte abruzzese

(ANSA) - L'AQUILA, 14 DIC - "Continua l'omaggio del MAXXI L'Aquila alle grandi personalità artistiche espressione del territorio", lo ha detto il direttore del MAXXI L'Aquila Bartolomeo Pietromarchi a margine dell'inaugurazione del percorso espositivo dedicato all'Aquila all'artista pescarese Franco Summa.

"Dopo Ettore Spalletti la cui Colonna nel vuoto, pensata e realizzata per la cappella di Palazzo Ardinghelli, resterà in museo come opera permanente, e dopo Marcello Mariani, oggetto del focus di dicembre dello scorso anno, approfondiamo ora la riflessione sul lavoro di Franco Summa. Ciò testimonia - ha aggiunto Pietromarchi - l'attento ascolto del museo verso il territorio e l'impegno di metterne in risalto le espressioni più significative. Anche in questa occasione abbiamo lavorato di concerto con altre istituzioni e ringrazio il Comune dell'Aquila con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il Consiglio Regionale con il presidente Lorenzo Sospiri, la Fondazione Summa e la Fondazione Giorgio De Marchis Bonanni d'Ocre Onlus che con entusiasmo hanno accolto la nostra proposta e collaborato alla sua riuscita".

Il direttore ha rivolto un particolare ringraziamento all'Accademia di Belle Arti "per aver coinvolto i suoi studenti nelle diverse fasi di allestimento del percorso espositivo. Una prova di quanto il legame del MAXXI L'Aquila con il territorio sia forte e proficuo". La mostra sarà visitabile nei diversi orari di apertura delle tre sedi consultabili all'indirizzo www.maxxilaquila.art (ANSA).