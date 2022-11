Violenza donne, il 25 proiezione a Castel di Sangro

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 23 NOV - Un momento di riflessione e approfondimento attraverso il cinema dedicato alla 'Giornata internazionale contro la violenza sulle donne' è in programma venerdì 25 novembre al cinema teatro Italia di Castel di Sangro (L'Aquila) e vedrà la presenza di centinaia di studenti degli Istituti scolastici superiori.

A partire dalle 10 gli studenti avranno l'opportunità di assistere alla proiezione del film "La vita che verrà" di Phyllida Lloyd (Irlanda e Gran Bretagna 2020), a seguire incontreranno l'associazione AmoRosa e il Centro antiviolenza donna, due realtà attive nel territorio per fornire supporto e assistenza alle donne in difficoltà.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Novecento in collaborazione con la Ng Communication e con il sostegno del Comune di Castel di Sangro, con l'intento di mettere in campo un ventaglio ampio di proposte indirizzate alle giovani generazioni. (ANSA).