Pescara Calcio, col Giugliano per proseguire la serie 'sì'

(ANSA) - PESCARA, 17 OTT - Nemmeno il tempo di gustare la vittoria con la Fidelis Andria che domani sarà di nuovo campionato con il Pescara di scena al Partenio Lombardi di Avellino con il Giugliano. Una gara che nasconde delle insidie per i biancazzurri, chiamati a confermare l'ottimo il ruolino di marcia esterno. Il tecnico pescarese Alberto Colombo chiede ai suoi ragazzi la massima attenzione: "Ci attende una gara difficile contro una squadra che ha delle qualità. Dovremo affrontare i campani con lo stesso spirito visto nella gara con la Fidelis Andria".

Il presidente Daniele Sebastiani predica grande umiltà. La sconfitta del Crotone a Foggia conferma che questo è un campionato difficile. Serve la massima concentrazione. Se abbassi la guardia, sei morto. Il Giugliano? Guai a sottovalutarli. Ma sono sereno perché il nostro allenatore è bravissimo a fare il pompiere e spegnere facili entusiasmi. Sono convinto che saprà motivare i ragazzi per la prossima partita".

Per la sfida di domani (ore 14.30) saranno tutti a disposizione ad eccezione del lungodegente Pellacani.

Considerando le tre gare in otto giorni, previste novità di formazione rispetto al match di sabato scorso. Possibile a centrocampo l'impiego di Salvatore Aloi. In attacco Ballottaggio Vergani-Desogus con il primo favorito. In difesa probabile la conferma al centro per la coppia Brosco-Ingrosso. (ANSA).