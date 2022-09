Bilancio: Liris, Abruzzo da Regione canaglia a virtuosa

(ANSA) - L'AQUILA, 29 SET - "L'Abruzzo è una regione virtuosa, affidabile: con poche risorse abbiamo un grande sforzo. Dopo 5 rendiconti non approvati, eravamo considerati una regione canaglia. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso dicembre tutti hanno fatto uno sforzo: abbiamo scelto di fare il bilancio 2012 rimandando il piano di ammortamento. Le nostre scelte sono state chiare: c'erano debiti fatti da altri e abbiamo preferito spalmare in tempi più lunghi questo debito", lo ha detto l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo Guido Liris durante il suo intervento presso la Corte dei Conti nell'udienza che ha riguardato la parifica del Bilancio 2021.

"Quanto alle partecipate ne abbiamo eliminate tante, e la fusione tra Abruzzo Sviluppo e Fira è una realtà, cosa che ci veniva chiesta in tutte le parifiche degli anni passati", ha poi sottolineato. (ANSA).