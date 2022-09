Tv, L'Aquila set della puntata speciale di Top Gear

(ANSA) - L'AQUILA, 27 SET - La troupe del programma televisivo della Bbc 'Top Gear' è in città in questi giorni per le riprese di una puntata speciale girata con la Ferrari Daytona SP3, in veste esclusiva di taxi, nei luoghi più suggestivi del territorio aquilano.

Gli autori del format televisivo, vincitore del premio Emmy Award per lo stile umoristico e originale, con un potenziale di oltre 350 milioni di spettatori in tutto il mondo, per le scene principali della trasmissione hanno scelto Campo Imperatore e il centro storico dell'Aquila, dalla Fontana Luminosa alla Basilica di San Bernardino, passando per la chiesa delle Anime Sante e Piazza Duomo, Piazza del Teatro, fino al mercato di Piazza D'Armi. Un omaggio significativo al territorio. Il programma è prodotto da Fabio Di Segni vede Nigel Simpkiss come regista e Paddy Mc Guinnes conduttore e pilota. (ANSA).