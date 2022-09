Torna banda 'marmotta', colpito bancomat Bper Atessa

(ANSA) - LANCIANO, 17 SET - La banda della 'marmotta' torna a colpire in Frentania dopo un periodo di relativa calma: la scorsa notte sono stati devastati bancomat e locali interni della Banca Bper ad Atessa (Chieti), in piazza Oberdan. Ad agire sarebbero stati tre malviventi poi fuggiti a bordo di una Fiat Punto di colore blu elettrico.

A seguito dello scoppio del bancomat sono rimasti a terra 25 mila euro sui 45 mila euro totali che erano nel forziere caricato appositamente per il fine settimana. L'esplosione, avvenuta alle 2.43, ha spaventato tutti i residenti che sono stati svegliati dal forte boato. Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Alfonso Venturi. Visionate numerose telecamere della zona le cui immagini, però, non sono chiare. (ANSA).