Autismo, Verì, in Abruzzo 800mila euro progetto Enterprise

(ANSA) - L'AQUILA, 12 AGO - Un finanziamento ministeriale complessivo di circa 800mila euro, da utilizzare per la predisposizione di progetti su attività e percorsi per i disturbi dello spettro autistico: la Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato lo schema di convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del progetto Enterprise che coinvolge tutte le Asl abruzzesi, con il coordinamento del Centro regionale per l'autismo.

"Questo passaggio amministrativo - spiega l'assessore - ci consentirà di far partire le progettazioni delle aziende sanitarie e ottenere i relativi fondi, che verranno impiegati per iniziative rivolte in particolare all'età evolutiva, con la definizione di piani individuali volti a migliorare la qualità della vita attraverso un approccio che tiene conto delle preferenze della persona, delle diverse necessità di supporto e del livello di funzionamento adattivo". Tra gli obiettivi del progetto Enterprise, l'istituzione di un nucleo funzionale autismo in ogni servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre all'attivazione in ogni Asl di un'equipe di transizione per gestire le fasi di passaggio (ad esempio, dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza ai servizi disabilità adulti e psichiatria dell'adulto) o nel momento dell'uscita dalla scuola, per la programmazione di attività e interventi e la definizione del "Progetto di Vita". (ANSA).