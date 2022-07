Auto fugge dopo incidente con moto, gravi padre e figlia

(ANSA) - PESCARA, 02 LUG - Il conducente di un'automobile presa a noleggio si dà alla fuga dopo un incidente con una moto a bordo della quale viaggiavano padre e figlia, rimasti gravemente feriti. L'episodio è avvenuto nella notte a Rosciano (Pescara). Sono in corso indagini dei Carabinieri, che stanno dando la caccia al pirata della strada.

In ospedale, a Pescara, sono finiti un uomo di 47 anni, ricoverato con prognosi riservata, e sua figlia di 15 anni, giudicata guaribile in 90 giorni. Entrambi hanno riportato un politrauma.

L'automobile in questione, che subito dopo lo scontro si è dileguata, è stata successivamente rinvenuta nella provincia di Chieti, al confine con quella di Pescara. Dai primi accertamenti è emerso che si tratta di un'auto a noleggio. Sono quindi in corso ulteriori indagini per appurare chi fosse alla guida del veicolo. Al lavoro, per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile, i Carabinieri di Alanno e di Catignano (Pescara) e quelli della Compagnia di Penne (Pescara). (ANSA).