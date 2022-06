Cartoons: Rainbow Kids Show con 44 Gatti e Pinocchio and Friends

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - Cartoons on The Bay riparte dalla Piazza anche oggi fino alle 21.00 con tantissimi appuntamenti per adulti e bambini con Games Academy. Alle 17.00 in Piazza Salotto, Rainbow Kids Show presenta un super spettacolo con alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati come "44 Gatti"; Pinocchio and Friends; l'Allegra Fattoria; "Summer & Todd". Un appuntamento imperdibile per chi ama il divertimento! Per gli appassionati cinefili da non perdere il film, in anteprima, "Deer King" per la regia di Masashi Ando e Masayuki Miyaji. Un mondo feudale è il teatro della storia dove un grande impero, negli anni, ha soggiogato e annesso vari regni.

Chi si è opposto strenuamente al dominio è Van, leader dei guerrieri schierati contro l'invasione… senza svelare altro sulla trama agli spettatori possiamo solo dire che resteranno inchiodati e con il fiato sospeso fino alla fine… Restiamo in "sala" per la proiezione speciale di Sing2, regia di Garth Jennings. La pellicola propone il ritorno di tutte le star più amate della musica e della danza di Sing. Un evento tutto all'insegna del buonumore. Una commedia sull'emozionante potere di guarigione della musica. Proiezione alle 20.00 nella sala 2 del Cineteatro Massimo di Pescara, Tutta da visitare presso l'Aurum, l'ex edificio industriale immerso nel cuore della Pineta Dannunziana, la mostra dedicata alla serie animata-evento "Arcane", nata da una costola dell'universo del videogame League of Legends. Un invito ad approfondire la conoscenza del mondo di Runeterra e dei protagonisti della serie. (ANSA).