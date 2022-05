Ubriaco alla guida provoca incidente ad Ortona, denunciato

(ANSA) - CHIETI, 30 MAG - E' rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Ortona ed è stato soccorso dal 118 per le ferite riportate e trasportato all'ospedale di Chieti dove, su richiesta dei carabinieri, è stato sottoposto ad analisi e trovato con un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti di legge. Protagonista un automobilista che, oltre al ritiro della patente, si è visto sequestrare l'auto ed stato denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi alle analisi per accertare l'eventuale assunzione di droghe. L'uomo non è il solo ad essere incappato nei controlli straordinari effettuati nel fine settimana dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ortona in sinergia con le otto stazioni della Compagnia ed il supporto del Nor della Compagnia di Lanciano.

Nel corso dei controlli a Fossacesia Marina tre automobilisti sono stati trovati con un tasso alcolemico oltre la soglia limite e di questi due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lanciano per guida in stato di ebbrezza. Uno dei tre, tra l'altro, qualche ora prima era stato sanzionato dai carabinieri per ubriachezza molesta: i militari erano intervenuti su richiesta del gestore, perché l'uomo infastidiva gli avventori di un noto locale. Tra Pollutri, Villalfonsina e Casalbordino i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Chieti tre persone trovate in possesso di stupefacenti per uso personale: due avevano eroina e una hashish. A due di loro, trovate alla guida, è stata ritirata anche la patente di guida.

