Zes, Miccio, necessario un maggiore lavoro di squadra

(ANSA) - PESCARA, 28 MAG - "E' necessario un maggiore lavoro di squadra e mi rivolgo principalmente ai Comuni coinvolti, possibile che devo ricorrrere ai prefetti per sapere se un'area occupata lo sia realmente o c'è un capannone di un'azienda magari fallita?". Lo ha detto il Commissario di governo per la Zona Economica Speciale (Zes) Abruzzo, Mauro Miccio, intervenendo a un workshop organizzato da Azione all'Aeroporto d'Abruzzo. Facendo riferimento poi ai ritardi legati all'operatività in Abruzzo ha detto: "Sugli investimenti, per avere un parere di natura ambientale bisogna aspettare in media 220 giorni, non è possibile!".

Le Zes devono essere considerate un'opportunità, ma non possono rappresentare la soluzione, secondo il segretario regionale di Azione, Giulio Sottanelli: "Non possiamo continuare a considerare la nostra regione arretrata - ha dichiarato - Chi si occupa di armonizzare questa occasione con il resto del contesto? Dobbiamo impegnarci per garantire che le amministrazioni e le aziende coinvolte siano capaci di fare sviluppo reale della regione senza cullarsi sugli allori della Zes". (ANSA).