Due incendi in Pineta Dannunziana Pescara, domati da Vvf

(ANSA) - PESCARA, 24 MAG - Due incendi, nel pomeriggio, hanno interessato a Pescara punti diversi della Riserva naturale Pineta Dannunziana, già devastata da un rogo nell'agosto 2021 e riaperta di recente solo parzialmente. Non è escluso che a provocare le fiamme, che hanno interessato i comparti '2' e '5', siano stati i pollini dei pioppi, probabilmente incendiati da qualcuno. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare rapidamente i roghi, mentre proseguono le operazioni di bonifica.

Solo ieri un altro incendio aveva interessato l'area della Riserva naturale Pineta di Santa Filomena, nella zona Nord della città, dove sono andati in fumo mille metri quadrati di vegetazione. Anche in quel caso, secondo i primi accertamenti, all'origine dell'incendio c'è stata l'accensione di pollini di pioppo da parte di uno studente di una scuola superiore, impegnato sul posto per un progetto scolastico. Il ragazzo, minorenne, e il docente che lo accompagnava sono stati entrambi segnalati in Tribunale. (ANSA).