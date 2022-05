Cinema: Roma Film Academy protagonista dell'Allora Fest

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAG - "La Roma Film Academy sarà partner ufficiale dell'Allora Fest in Puglia". L'annuncio è del giornalista aquilano Salvatore Santangelo, presidente dell'accademia specializzata in discipline dello spettacolo e nel cinema. Una realtà ubicata negli Studios di Cinecittà che mantiene un forte legame con il territorio abruzzese, sia per la guida, sia per la stretta collaborazione con l'Università di Teramo per il percorso triennale di studi "Facoltà di Scienze della Comunicazione - corso di laurea in Dams (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo): una collaborazione voluta e implementata dal preside Christian Corsi.

"Manteniamo forte la nostra vocazione abruzzese - sottolinea Santangelo - anche in questa esperienza di festival". "Allora Fest" è in programma dal 21 al 26 giugno, porterà a Ostuni (Brindisi) - per un'intera settimana - importanti ospiti vincitori di significativi riconoscimenti internazionali.

Anteprime cinematografiche, presentate dagli autori in collaborazione con le direttrici artistiche Silvia Bizio e Sol Costales Doulton, accompagnate da installazioni artistiche e concerti che trasformeranno la città in un vivace centro di creatività e glamour.

Roma Film Academy sarà partner ufficiale e unico per la sezione Educational. Come ha affermato l'amministratore delegato Corrado Camilli: "È uno dei tasselli, non il solo, della strategia di internazionalizzazione e di innovazione abbracciata dalla Scuola negli ultimi anni".

Un programma di conferenze, masterclass e workshop di taglio Internazionale che si svolgeranno nella prestigiosa location del complesso Cinema Palazzo Roma nella cittadina pugliese. Le master class vedranno la partecipazione di numerose celebrità tra cui 10 tra premiati o candidati agli Oscar.

Durante questa prima edizione del Festival verranno raccolti dei fondi a favore di organizzazioni benefiche che fanno la differenza attraverso il loro impegno quotidiano in tutti gli ambiti del sociale. Sarà inoltre l'occasione per offrire un riconoscimento agli "Eroi del quotidiano", con la consegna degli Alloro Awards, a testimonianza di un impegno straordinario fonte di ispirazione per tutti noi e sprone a dare sempre il meglio di sé. (ANSA).