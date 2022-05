A Pescara i Federdays 2022 di BMW Motorrad FederClub Italia

(ANSA) - PESCARA, 13 MAG - Due ruote in festa a Pescara per i Federdays 2022 di BMW Motorrad FederClub Italia: appuntamento sabato 14 e domenica 15 maggio al Porto Turistico, due giorni spettacolari di sport e divertimento per uno dei più importanti eventi dedicati al mondo delle due ruote.

Dopo due anni di stop, gli associati degli attuali 66 BMW Motorrad Club federati sparsi per l'Italia, composti da oltre 7.500 appassionati, distinti tra Conducenti e Passeggeri, tornano a viaggiare e a incontrarsi per condividere la grande passione per le moto BMW.

A Pescara il popolo della celebre Elica sarà accolto da un programma che prevede musica live, spettacoli pieni di azione, presentazioni e numerose novità. Un vero e proprio festival, che attirerà non solo gli appassionati di BMW, ma anche i motociclisti di tutte le altre marche. (ANSA).