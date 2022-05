Pedopornografia: Abruzzo, sei arresti nel 2021

(ANSA) - PESCARA, 05 MAG - "La pedofilia è una minaccia costante all'integrità di bambini e ragazzi che oggi travalica il mondo reale e si diffonde anche online. Nella Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ribadisce il suo impegno, innanzitutto repressivo, nella protezione delle piccole vittime di un crimine aberrante e vergognoso". Così Elisabetta Narciso, che dirige il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo e che oggi ha reso noti i risultati dell'ultimo anno di attività.

La Polpost ha arrestato sei persone per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e ha eseguito oltre 30 perquisizioni in tutto l'Abruzzo sequestrando circa 1000 terabyte di materiale pedopornografico.

Si è registrato un incremento nel 2021 nel numero dei bambini coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento. Sempre nel 2021 sono stati ben 250 i casi trattati dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara che ha anche denunciato all'autoritá giudiziaria 31 persone per i reati di pedopornografia e adescamento. (ANSA).