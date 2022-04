Incidente durante allenamento, 16enne salvato da giocatore

(ANSA) - PESCARA, 28 APR - A 20 anni salva la vita ad un sedicenne che, durante un allenamento di calcio, cade e batte la testa, perdendo i sensi. A raccontare la storia, avvenuta a Pescara nei giorni precedenti alla Pasqua, è la società Delfino Curi, che oggi ha premiato il "piccolo grande eroe".

"In un allenamento del gruppo 2006, guidato dal tecnico Stefano Schiazza, durante un'esercitazione - scrive il club sportivo - il giovane Luca Piacentini, uno dei ragazzi del gruppo Under 17, cade rovinosamente e batte la testa a terra.

Pochi attimi ed è il panico in campo: il giovane calciatore perde i sensi, serra le mascelle e fatica a respirare. Vicino a lui c'è Matteo Di Stefano, che oltre a giocare in Eccellenza collabora come aspirante allenatore con il gruppo di mister Schiazza: un tuffo d'istinto sul ragazzo esanime a terra e la manovra giusta al momento giusto. Aperta con forza la bocca di Piacentini, DI Stefano evita che la lingua blocchi la respirazione. Qualche minuto dopo, i soccorsi sono già sul campo. Piacentini si sveglia in ambulanza e, il giorno dopo, torna a casa".

"Senza di lui, oggi non sarei qui - ha detto emozionato Piacentini durante la consegna della targa - In ambulanza ho aperto gli occhi e ho capito subito che era successo qualcosa di grave. In ospedale mi hanno raccontato tutto e, appena uscito, sono andato al campo a ringraziarlo. Mi ha salvato la vita".

"Fortunatamente ero lì e ho avuto la lucidità e la freddezza di reagire subito - ha raccontato Di Stefano - Durante un'esercitazione banale c'è stato uno scontro e Luca ha battuto la testa a terra. Per me è stata la prima volta in una situazione del genere, un gesto istintivo".

"A Matteo Di Stefano per il gol più bello della sua carriera, realizzato con coraggio e prontezza d'animo nel giorno 14 aprile 2022. Con riconoscenza e gratitudine", recita la targa che la società Delfino Curi Pescara ha donato a Di Stefano, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte i vertici del club, insieme ai protagonisti della storia a lieto fine. (ANSA).