Università: all'Aquila Open Days il 20 e 21 aprile

(ANSA) - L'AQUILA, 15 APR - Al via l'edizione 2022 della due giorni all'Università dell'Aquila dedicata alle future matricole, un'occasione per approfondire l'offerta didattica, i servizi e confrontarsi in modo diretto con docenti, studenti e personale, per scegliere con consapevolezza fra le tante possibilità offerte da un ateneo multidisciplinare come quello aquilano. L'appuntamento per gli studenti delle scuole superiori che vogliono intraprendere un percorso universitario dopo la maturità è fissato per mercoledì 20 e giovedì 21 aprile.

Sarà possibile partecipare in presenza oppure online alle presentazioni che si svolgeranno in parallelo nelle due aule del Blocco 11 del polo di Coppito all'Aquila. Sarà disponibile la traduzione in LIS - Lingua Italiana dei Segni.

Il calendario comprende le presentazioni dei percorsi di studio di tutte le aree disciplinari: medicina e professioni dell'ambito sanitario, ingegneria ed economia, scienze dell'informazione e matematica, scienze fisiche e chimiche, scienze umane.

Occasione per conoscere meglio l'articolazione dell'ateneo dell'Aquila dove sono presenti 7 dipartimenti, 69 corsi di studio, 12 corsi internazionali e diversi centri di eccellenza e di ricerca. Uno spazio sarà riservato alla presentazione dei TOLC - Test OnLine CISIA, necessari per accedere ai corsi di laurea a numero chiuso.

Il programma prevede, inoltre, incontri e attività per dare ai partecipanti una panoramica ampia sulla scelta universitaria: sbocchi professionali, simulazioni di seminari e lezioni, servizi generali di ateneo e servizi alla disabilità.

Nel corso dell'evento sarà possibile prendere parte al tour virtuale per scoprire strutture, laboratori, aule, biblioteche e avere un primo contatto con gli ambienti universitari.

Gli studenti avranno la possibilità di interagire con i docenti per essere guidati nella decisione sugli studi da intraprendere.

Per approfondimenti, le future matricole potranno incontrare i relatori anche in un secondo momento inviando la richiesta all'indirizzo rater@strutture.univaq.it.Sul sito univaq.it sono disponibili la guida all'Università e le brochure dei singoli Corsi di Studio (https://www.univaq.it/section.php?id=562) e tutte le informazioni sulle modalità di accesso da remoto (https://www.univaq.it/news_home.php?id=15284).Per partecipare agli Open Days a distanza, infatti, si potrà accedere allo spazio Webex (https://univaq.webex.com/meet/elearning oppure https://univaq.webex.com/meet/conferenze) o seguire la diretta streaming con chat interattiva al link https://univaq.it/live. Per l’evento online è prevista la prenotazione al link: https://forms.office.com/r/HB0Wv0axmn.(ANSA).