Spari a Pescara:prefetto Di Vincenzo, grazie a questore e Ps

(ANSA) - PESCARA, 11 APR - "Grazie al questore Liguori e agli uomini della Polizia di Stato per la complessa e articolata attività investigativa e di prevenzione che ha permesso, in poche ore, di individuare e bloccare con un delicato intervento in sicurezza il presunto autore dell'efferato delitto verificatosi ieri in piazza Salotto a Pescara". Sono i ringraziamenti del prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, nei confronti della polizia per l'arresto dell'uomo che ha sparato a un cuoco 23enne in un ristobar in pieno centro.

"Ancora una volta - aggiunge in una nota - senza enfatizzazioni, ne sottovalutazioni, le Forze di Polizia hanno dato prova, con freddezza e razionalità, della professionalità messa in campo a tutela della sicurezza di questo territorio".

(ANSA).