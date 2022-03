Ambiente: taglio del nastro per Laboratorio Mobile Arta

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAR - E' stato inaugurato oggi il laboratorio mobile Arta alla presenza del presidente della Regione Marco Marsiio e del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Il taglio del nastro con il presidente dell'Arta Maurizio Dionisi è avvenuto a margine del convegno 'Transizione ecologica e benessere' presso l'Auditorium del Parco. Il mezzo ha molteplici finalità: seguire quello che viene definito un lavoro di monitoraggio della qualità ambientale, aria, acqua e territorio. Oltre ai consueti controlli routinari presso le aziende, è attrezzato per analizzare sul campo tutto ciò che riguarda le emergenze in casi di incendio, sversamenti, parametri acqua e aria, nonchè è dotato di droni sia con termotelecamere che ottici. LetTermocamere servono ad esempio per verificare le diverse temperature delle acqua nei fiumi, specie per ciò che riguarda gli scarichi. Tra i prossimi incarichi anche un monitoraggio sulla situazione di Bussi.

Il mezzo fungerà anche da scuola mobile per l'educazione ambientale oer le scuole. (ANSA).