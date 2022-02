Intossicati da monossido nel Pescarese, 4 giovani in ospedale

(ANSA) - CITTA SANT'ANGELO, 09 FEB - Quattro giovani tra i 20 e i 36 anni sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in un'abitazione di Città Sant'Angelo (Pescara). I soccorsi sono stati richiesti all'alba, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasferito i quattro con alcune ambulanze all'ospedale civile di Pescara. Per ricostruire l'accaduto sono in corso accertamenti dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Montesilvano e della Stazione di Città Sant'Angelo. Provvidenziale è stato l'allarme lanciato da uno dei quattro e il tempestivo intervento dei soccorritori.

(ANSA).