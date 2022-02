Bollette: Abruzzo si mobilita, protesta in oltre 20 Comuni

(ANSA) - L'AQUILA, 09 FEB - "Le risposte dal Governo alle nostre richieste non sono sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Per questo motivo giovedì 10 febbraio, alle ore 20, anche in Abruzzo si spegnerà simbolicamente l'illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità". Ad annunciarlo è il presidente di Anci Abruzzo, Gianguido D'Alberto, che ha riferito che sono oltre 20 i Comuni, oltre alla Provincia di Chieti, ad avere già aderito all'iniziativa.

"L'Anci stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro - spiega D'Alberto - su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Non vorremmo ritrovarci ancora una volta a dover scegliere tra salvaguardare gli equilibri di bilancio ed erogare servizi ai cittadini".

"La questione dei costi energetici, sta assumendo una portata che ha conseguenze immediate per le casse di molti Comuni che non sono in grado di chiudere il bilancio di previsione - ammette il Sindaco di Fossacesia e Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell'ANCI , Enrico Di Giuseppantonio -. Già siamo alle prese con peripezie finanziarie anche a causa dei tagli delle risorse e se non ci saranno interventi saremo costretti ad aumentare la pressione fiscale in un momento di grande difficoltà per molte famiglie, logorate dall'incertezza economica provocate dalla pandemia".

I Comuni che hanno aderito e le strutture dove saranno spente le luci: Fossacesia Abbazia di San Giovanni in Venere - Teramo Piazza Martiri - Ortona Castello Aragonese - Rapino Auditorium S. Antonio - Canosa Sannita Municipio - Miglianico Municipio e Monumento ai Caduti - Capistrello Municipio e Piazza Risorgimento - Orsogna Piazza Mazzini - Rocca San Giovanni Municipio e Piazza degli Eroi - Cellino Attanasio Cinta Muraria e Torre campanaria - Tollo Parco “Giovanni Falcone” - L'Aquila Fontana luminosa, storico monumento situato al centro di piazza Battaglione Alpini - Opi Piazza Centrale e Torre campanaria - Città Sant'Angelo Municipio - Tortoreto Torre dell' Orologio - Alfedena Torre Ottogonale - Monteodorisio Castello - Crognaleto a Nerito Monumento "la Crocetta" - Torrevecchia Teatina Palazzo Ducale – Moscufo Piazza Garibaldi - Pineto - Villa Filiani - Sulmona - Acquedotto medievale. (ANSA).