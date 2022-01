Giustizia:carenze organico Teramo, stato agitazione avvocati

(ANSA) - TERAMO, 29 GEN - I numeri da record che in Abruzzo fa registrare il tribunale di Teramo - dove, solo per citare alcuni esempi emersi dalla recente relazione del presidente della Corte d'Appello, pendono ancora i due terzi dell'arretrato dell'intero distretto, vi è il maggior tasso di turn over di magistrati in uscita, c'è il maggior numero di procedimenti iscritti da più di 10 anni e i tempi per definire una causa civile superano i 1.000 giorni contro i 296 di Pescara e i 368 di Pescara - hanno spinto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo a deliberare lo stato di agitazione, non escludendo di programmare anche giornate di astensione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni.

"Nei prossimi giorni - annuncia il presidente del Consiglio dell'Ordine, Antonio Lessiani - svolgeremo un incontro con le altre componenti dell'Avvocatura teramana per deliberare le concrete iniziative da adottare non esclusa quella dell'astensione dalle udienze. I dati del tribunale di Teramo destano grande allarme per il futuro della giustizia nella nostra provincia. Ogni cittadino, ogni impresa ha diritto a veder soddisfatta la propria domanda di giustizia come altrove e, per questo, intendiamo avviare ogni azione utile non solo a tutela del lavoro degli avvocati, ma anche a difesa della tenuta del tessuto sociale del nostro territorio".

L'Ordine degli Avvocati di Teramo, come già fatto nel corso dell'incontro avuto lo scorso 6 maggio con la ministra Marta Cartabia e pur prendendo atto che, successivamente, sono stati assegnati a Teramo 9 nuovi cancellieri (6 in Tribunale e 3 in Procura) ed un nuovo magistrato, rileva che la situazione resta molto critica.

Pur a fronte della proposta del Consiglio Giudiziario e del CSM di aumentare di due unità la pianta organica dei magistrati a Teramo, con conseguente e automatica istituzione della sezione penale e l'assegnazione di un presidente di sezione, cosa questa che accelererebbe sicuramente l'andamento dei processi penali, il Ministero ha invece aumentato la pianta organica di una sola unità. (ANSA).