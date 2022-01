Zes Abruzzo:Marsilio ringrazio ministro Carfagna per ascolto

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - "Rigrazio il ministro Carfagna per aver ascoltato le nostre sollecitazioni e oggi il consigliere politico della ministra Paolo Russo: ha riconosciuto all'Abruzzo un ruolo da progetto pilota per le Zes, anche perché la figura del Commissario Mauro Miccio è una figura autorevole e competente che ha saputo dare al ministro una serie di indicazioni su come modificare la governance e gli strumenti di Governo della Zona economica speciale, per renderla più efficiente e velocizzarne l'attività. Siamo orgogliosi di questo fatto e cioè che la nostra scelta e la nostra iniziativa politico-amministrativa nei confronti del ministero è stata ben ascoltata e sta diventando un modello anche per le altre otto Zes d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio nel corso del convegno "Zes: un'opportunità speciale per le imprese" tenutosi alla Camera di Commercio di Pescara questa mattina. (ANSA).