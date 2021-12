Province: Pescara; De Martinis, garantisco massimo impegno

(ANSA) - PESCARA, 28 DIC - "Tutti noi coinvolti in questa nuova amministrazione provinciale prendiamo i nostri ruoli con la massima serietà e il massimo impegno. Faremo in modo di migliorare tutti gli ambiti amministrativi della provincia di nostra competenza, cercheremo soluzioni pragmatiche ai problemi, percorreremo le vie più veloci possibili per arrivarvi e porteremo le richieste delle nostre necessità fin dove sarà necessario per avere risposte concrete". Lo afferma il neo presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, nel suo discorso di insediamento.

"Ci aspetta un lavoro coraggioso, perché dovremo essere bravi con i mezzi che abbiamo a disposizione, che non sono molti. Dobbiamo quindi saper cogliere al volo le opportunità del Pnrr - aggiunge - e dobbiamo spendere le nostre risorse in modo che siano efficaci al massimo livello, che vadano subito a produrre una situazione positiva sul territorio. Le premesse sono buone, perché il personale che ho trovato costituisce una squadra preparata e molto motivata".

"Dovremo impegnarci con tutte le nostre forze per risolvere criticità esistenti e trovare soluzioni a problemi, ma dobbiamo anche guardare al futuro e cercare di programmarlo superando il momento contingente e le sue difficoltà immediate. Pertanto da subito affronteremo i dossier relativi alle strade e alle scuole, ci impegneremo per quanto possiamo nella loro manutenzione e lavoreremo sui fondi del Pnrr. A questo proposito ci aspetta un lavoro davvero grande e importante: dal PNRR dobbiamo essere bravi a prendere tutto il possibile, a intercettare tutti i fondi che esso ci mette a disposizione. E sono davvero tanti, soprattutto per la ristrutturazione delle scuole". (ANSA).