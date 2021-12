Reddito: in Abruzzo oltre 32mila percettori, +4,1% su 2020

(ANSA) - PESCARA, 17 DIC - Sono 32.244, in Abruzzo, nel periodo gennaio-settembre 2021, i percettori del Reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, per un totale di 66.501 persone coinvolte considerando i nuclei familiari; il dato è in aumento del 4,1% rispetto al 2020. Sono 10.116, inoltre, coloro che nel corso di quest'anno hanno percepito almeno una mensilità di reddito di emergenza. E' quanto emerge dal report dell'osservatorio regionale dell'Inps Abruzzo contenente dati aggiornati al secondo quadrimestre 2021.

In particolare, i percettori del Reddito di cittadinanza sono 28.972 (+4,3% rispetto al 2020), per un totale di 62.800 persone coinvolte, mentre i percettori della pensione di cittadinanza sono 3.272 (+1,9%), per un totale di 3.701 persone coinvolte considerando il nucleo familiare.

A livello territoriale, in testa c'è il Pescarese, con 9.107 percettori di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza (+4,5%), seguito dal Chietino (8.444, +3,7%), dall'Aquilano (8.100, +4%) e dal Teramano (6.593, +4,3%). (ANSA).